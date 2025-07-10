ФСБ задержала в лаборатории пять членов межрегиональной группы наркодилеров

В Челябинской области задержали членов межрегиональной группы наркодилеров

В Челябинской области задержали членов сетевой межрегиональной группы наркодилеров. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, 228.1 («Незаконные производство, сбыт, хранение наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники ФСБ установили местонахождение подпольной лаборатории, в которой производились и расфасовывались наркотические вещества, а также места их хранения. В ходе операции по пресечению противоправной деятельности организаторов и активных участников преступной группировки и ликвидации межрегиональных каналов поставок синтетических наркотиков. Силовики задержали пять членов группы. Было изъято около 40 килограмм синтетических наркотических веществ, а также химические реактивы и оборудование, необходимое для производства.

Проводятся следственные для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что россиянка спрятала 11 свертков с наркотиками в себе и получила срок.