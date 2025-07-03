Россиянка спрятала 11 свертков с наркотиками в себе и получила срок

В Удмуртии суд приговорил спрятавшую в себе наркотики женщину к десяти годам

В Удмуртии суд приговорил спрятавшую в себе наркотики женщину к 10 годам заключения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщина признана виновной по статье 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере с использованием информационно-телекоммуникационных сетей») УК РФ.

Как установил суд, 29 марта неустановленный соучастник приобрел смесь наркотических веществ с целью дальнейшего сбыта общей массой 4,35 грамма. После чего поместил наркотики в тайник в Ижевске для передачи подсудимой, которая должна была их реализовать на территории города Глазова. После получения товара и прибытия в город женщину задержали сотрудники полиции. При личном досмотре было обнаружено и изъято 11 свертков.

При назначении наказания суд учел степень опасности преступления и то, что женщина ранее уже была судима за оборот наркотических средств. Суд приговорил ее к 10 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянин обустроил нарколабораторию в доме матери.