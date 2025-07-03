Россиянин обустроил нарколабораторию в доме матери

В Самарской области осудили мужчину, организовавшего нарколабораторию в доме матери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.
Он признан виновным по статьям 228.3 («Незаконные приобретение, хранение и перевозка прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере») и 228.4 («Незаконное производство прекурсоров наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере») УК РФ.
По данным следствия, в сентябре 2023 года 36-летний житель Тольятти в частном доме, который достался ему по наследству от матери, переоборудовал одну из построек в нарколабораторию для производства прекурсоров наркотических средств.
В декабре 2024 года правоохранители пресекли его незаконную деятельность. Они изъяли около 55 килограммов синтетических веществ.
Суд приговорил мужчину к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что россиянка арендовала дом и организовала в нем крупную нарколабораторию.