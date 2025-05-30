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14:50, 30 мая 2025Силовые структуры

Россиянка арендовала дом и организовала в нем крупную нарколабораторию

В Подмосковье осудят женщину за организацию крупной нарколаборатории
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»

В Подмосковье осудят женщину за организацию крупной нарколаборатории. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Московской области.

Она обвиняется по статьям 228.1 («Незаконное производство наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и 228.3 («Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с февраля по декабрь 2023 года она вместе с соучастниками (уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство) оформила договор аренды земельного участка с домом в Сергиево-Посадском городском округе на человека в фиктивными паспортными данными. В этом доме злоумышленники оборудовали нарколабораторию, где изготавливали и хранили мефедрон, а также прекурсоры наркотического средства.

Их противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе обыска было изъято более 18 килограммов наркотических веществ и свыше 1,14 тонны прекурсоров.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала нарколабораторию в российском регионе.

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