ФСБ ликвидировала нарколабораторию в российском регионе

В Ярославле ФСБ ликвидировала нарколабораторию

В Ярославле сотрудники УФСБ по региону ликвидировали нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Организаторы нарколаборатории задержаны с поличным. Ими оказались два местных жителя 1981 и 1983 годов рождения. Мужчин отправили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Во время обысков правоохранители изъяли лабораторное оборудование, синтетическое наркотическое средство массой не менее трех килограммов, а также более 400 килограммов прекурсоров и продуктов синтеза наркотических средств.

Ранее в Новосибирске ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в создании домашней нарколаборатории.