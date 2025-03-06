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07:13, 6 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за создание домашней нарколаборатории по производству мефедрона

В Новосибирске ФСБ задержала россиянина, устроившего нарколабораторию в СНТ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

В Новосибирске ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в создании домашней нарколаборатории. Об этом в четверг, 6 марта, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РБК.

По данным издания, организатор являлся безработным местным жителем, проживавшим в частном доме одного из СНТ и там же организовавшим цех по производству зелья. На месте преступления силовики нашли свыше 6,5 килограмм уже готового наркотика мефедрон, а также химические реактивы и лабораторное оборудование для его производства. Химик хотел сбывать наркотики через интернет-магазин по всей Сибири.

Ранее крупная нарколаборатория была ликвидирована сотрудниками ФСБ в Ярославской области

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