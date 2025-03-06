ФСБ задержала россиянина за создание домашней нарколаборатории по производству мефедрона

В Новосибирске ФСБ задержала россиянина, устроившего нарколабораторию в СНТ

В Новосибирске ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в создании домашней нарколаборатории. Об этом в четверг, 6 марта, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РБК.

По данным издания, организатор являлся безработным местным жителем, проживавшим в частном доме одного из СНТ и там же организовавшим цех по производству зелья. На месте преступления силовики нашли свыше 6,5 килограмм уже готового наркотика мефедрон, а также химические реактивы и лабораторное оборудование для его производства. Химик хотел сбывать наркотики через интернет-магазин по всей Сибири.

Ранее крупная нарколаборатория была ликвидирована сотрудниками ФСБ в Ярославской области