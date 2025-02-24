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12:37, 24 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в российском регионе

В Ярославской области сотрудниками ФСБ ликвидирована крупная нарколаборатория
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ярославской области сотрудниками ФСБ ликвидирована крупная нарколаборатория. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

По данным ведомства, сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которую организовали двое мужчин из Московской и Орловской областей. Они производили синтетические наркотические вещества. При обыске было изъято более 300 килограммов наркотиков.

Ярославский областной суд приговорил Муталимова к 15 годам и девяти месяцам, а Алябьева к 15,5 года. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

Они осуждены по статьям 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 228.3 («Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за производство 69 килограммов мефедрона в своей нарколаборатории.

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