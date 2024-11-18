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14:22, 18 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за производство 69 килограммов мефедрона в своей нарколаборатории

В Омске осудили мужчину на 16 лет за производство 69 килограммов мефедрона
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Омске россиянину дали 16 лет колонии за организованную им нарколабораторию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Он осужден по статьям 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере») и части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, 45-летний россиянин купил по совету своего сообщника частный дом в одном из районов Омской области, который оборудовал под лабораторию для производства наркотиков. Мужчина купил все необходимые химические реактивы и оборудование и занялся изготовлением зелья. С сентябрь по ноябрь 2023-го он произвел порядка 69 килограммов мефедрона, часть которого попытался сбыть, разместив в лесополосе тайник.

Его деятельность разоблачили сотрудники региональной ФСБ, которые обнаружили в доме оборудование и наркотики. Дом, где была оборудована нарколаборатория, был конфискован в доход государства.

Ранее сообщалось, что в Миассе задержаны наркодельцы, организовавшие нарколабораторию в гаражном боксе.

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