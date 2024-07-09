В российском городе наркодельцы в гараже изготовили 31 килограмм наркотиков и попались

В Миассе задержаны наркодельцы, организовавшие нарколабораторию в гаражном боксе

В Челябинской области задержаны четверо наркодельцов, которые создали нарколабораторию в гаражном боксе и изготовили в ней 31 килограмм синтетических наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Все четверо заключены под стражу.

По данным полиции, двое из фигурантов были задержаны в Миассе на территории гаражного кооператива, где находилась созданная злоумышленниками подпольная нарколаборатория. Ее обнаружили оперативники в одном из боксов. В ней сотрудниками правопорядка изъяли различное оборудование и костюмы химзащиты, более одного килограмма свежеприготовленных запрещенных веществ, а также прекурсоры и реагенты. Кроме того, на территории Башкирии оперативники нашли оборудованные подельниками схроны, откуда изъяли около пяти килограммов аналогичных синтетических наркотиков.

По информации правоохранителей, еще двое злоумышленников были задержаны в Сосновском районе при попытке спрятать 600 граммов наркотиков в тайник. Эти наркотики подельники изготовили в аналогичной гаражной подпольной лаборатории, находящейся в Челябинске. Во время осмотра этого гаража силовики обнаружили и изъяли еще 25 килограммов «синтетики» и необходимое для ее приготовление оборудование.

Ранее сообщалось, что в Московской области полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, ежемесячно производившей до 25 килограммов мефедрона.