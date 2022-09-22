Найденная спецназом Росгвардии и МВД подпольная нарколаборатория попала на видео

МВД показало видео операции по ликвидации подпольной нарколаборатории в Подмосковье

В Московской области полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, ежемесячно производившей до 25 килограммов мефедрона. Оперативное видео предоставлено «Ленте.ру» ведомством.

На кадрах видны бойцы спецназа Росгвардии, которые берут штурмом забор и дом с участком. Внутри его помещений оборудование и компоненты для производства мефедрона. В результате спецоперации силовики изъяли 8,5 килограмма наркотического средства.

Задержан житель Химок, входивший в состав преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом запрещенных веществ. Нарколаборатория находилась в Солнечногорске, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. Произведенный там мефедрон реализовывался в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Мощность лаборатории составляла до 25 килограммов наркотиков в месяц.

Возбуждено уголовное дело, его фигурант арестован.