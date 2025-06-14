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11:18, 14 июня 2025Мир

На Западе предупредили о третьей мировой войне из-за действий Израиля

Профессор Сакс: Третья мировая война как никогда близка из-за действий Израиля
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

Действия Израиля приближают третью мировую войну, предупредил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Своим мнением аналитик поделился с итальянской газетой Il Fatto quotidiano.

По словам эксперта, третья мировая близка как никогда. «Наши правительства ведут себя как дети со спичками», — отметил он. Спикер указал, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже 30 лет работает над тем, чтобы обеспечить себе превосходство на Ближнем Востоке с использованием ценностей Запада в качестве щита и стремлением к автономии от США.

Внутриполитических причин в действиях политика Сакс не усматривает и не согласен с экспертами, считающими напряженность между Израилем и Ираном поражением для американского президента Дональда Трампа. Атака Израиля, уверен он, планировалась вместе с Соединенными Штатами, даже если власти заявляют об обратном. «Эта инициатива соответствует альянсу США и Израиля», — заключил профессор.

Ранее военный блогер Кирилл Федоров заявил, что Иран мог атаковать объекты на территории Израиля пятью типами баллистических ракет. Он указал, что Тегеран не подписывал никаких ограничивающих договоров.

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