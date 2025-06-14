Перечислены способные долететь до Израиля иранские ракеты

Военблогер Федоров: Иран мог атаковать Израиль пятью типами ракет

Иран мог атаковать объекты на территории Израиля пятью типами баллистических ракет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Кирилл Федоров.

Он указал, что Тегеран не подписывал никаких ограничивающих договоров. Как следствие, теперь на вооружении Ирана стоит широкий спектр ракет средней дальности, способных преодолеть расстояние свыше тысячи километров.

По мнению Федорова, Израиль мог быть атакован ракетами «Шахаб-3» и «Гадр-110», созданными на основе советской «Р-17». В 2015 году Тегеран представил ракету «Эмад» с боевой частью около 750 килограммов. Также сообщалось о появлении у Ирана твердотопливной ракеты «Седжиль» собственной разработки.

Кроме того, у Ирана имеются засекреченные ракеты «Фаттех» («Фатех»). Их особенность заключается в способности развивать гиперзвуковые скорости, что делает ее практически неуязвимой для современных систем противоракетной обороны. Аналитик напомнил, что этот тип вооружения уже использовался для ударов по Израилю в 2024 году.

Вечером 13 июня Иран начал военную операцию против Израиля. В ответ на удар по объектам на территории Исламской республики Тегеран выпустил по Израилю более 300 баллистических ракет. До этого около 200 истребителей Израиля атаковали более 100 целей в Иране, включая ядерные объекты.