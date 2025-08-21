Венгрия опровергла новость о разговоре Орбана и Трампа о приеме Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии: Трамп и Орбан не говорили о приеме Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проводили разговор о приеме Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

«Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было», — сказал глава МИД.

19 августа агентство Bloomberg сообщило, что Трамп позвонил Орбану, чтобы уточнить его позицию по вопросу членства Украины в ЕС. Издание уточняло, что лидеры европейских стран попросили главу Белого дома «повлиять» на Виктора Орбана.