Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:50, 21 августа 2025Мир

Венгрия опровергла новость о разговоре Орбана и Трампа о приеме Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии: Трамп и Орбан не говорили о приеме Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не проводили разговор о приеме Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его цитирует ТАСС.

«Не только эта тема не поднималась, но и вообще никакого разговора не было», — сказал глава МИД.

19 августа агентство Bloomberg сообщило, что Трамп позвонил Орбану, чтобы уточнить его позицию по вопросу членства Украины в ЕС. Издание уточняло, что лидеры европейских стран попросили главу Белого дома «повлиять» на Виктора Орбана.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о статусе неподконтрольных территорий

    Россиянам назвали повод для лишения водительских прав при первом нарушении

    Москвич из-за переживаний о детдоме устраивал пожары в подъезде

    В Европе допустили срыв соглашения между Россией и Украиной

    Банк России определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

    Полиция начала поиск устроивших непристойные сцены на пляже любвеобильных россиян

    Россияне на сутки лишились отпуска на море из-за сломанного колеса самолета

    Экипаж танка «Прорыв» провел ночные стрельбы

    Зеленский сделал заявление о статусе русского языка на Украине

    Звезду 90-х заметили на отдыхе с молодым массажистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости