Орбан пригрозил последствиями за угрозы со стороны Зеленского

Орбан заявил, что угрозы Зеленского не останутся без последствий

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что угрозами и шантажом не добьешься членства в Евросоюзе, а слова Зеленского «не останутся без последствий».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пошутил об ударах украинских военных по нефтепроводу «Дружба». «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — сказал он.