Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:41, 26 августа 2025Мир

Орбан пригрозил последствиями за угрозы со стороны Зеленского

Орбан заявил, что угрозы Зеленского не останутся без последствий
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inquam Photos / Tudor Pana / Reuters

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это еще раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр Венгрии отметил, что угрозами и шантажом не добьешься членства в Евросоюзе, а слова Зеленского «не останутся без последствий».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пошутил об ударах украинских военных по нефтепроводу «Дружба». «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой "Дружбы" зависит от Венгрии», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский бизнесмен умер в аварии в Москве

    Минкультуры утвердило критерии для отказа фильмам в прокатном удостоверении

    Таинственные шары снова появились на пляжах одной страны

    Восемь пленных бойцов ВСУ доставили к следователям

    В торговых центрах решили запретить эскалаторы и траволаторы

    Орбан пригрозил последствиями за угрозы со стороны Зеленского

    Шансы Залужного занять президентский пост на Украине оценили

    Сексуальная жизнь пары оказалась на грани краха по неожиданной причине

    Полпред президента России стал кандидатом в генпрокуроры

    Названо оружие для борьбы с «Длинным Нептуном»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости