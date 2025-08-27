Мир
Трамп убедил Орбана пойти на уступки по Украине

Politico: Трамп убедил Орбана изменить позицию по вступлению Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана изменить позицию Будапешта по вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Тот факт, что президент США Дональд Трамп теперь убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, но дал понять, что поддержит вступление Молдовы, снять свою позицию по вопросу вступления Киева в ЕС, изменил ситуацию», — цитирует издание европейского дипломата.

По словам других собеседников издания, вступление Киева в ЕС стало тупиковой ситуацией, однако она может быть преодолена благодаря давлению на Будапешт.

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут скоро начаться. По словам французского дипломата, решения будут приняты в «ближайшие дни или недели».

