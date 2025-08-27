В Евросоюзе раскрыли срок начала переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС

Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) могут скоро начаться. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французского дипломата.

«В контексте того, что переживает Украина, есть свои достоинства как в кандидатурах Украины, так и в кандидатурах Молдовы. Решения в Брюсселе должны приниматься единогласно, и нам нужно действовать в рамках этих (...) принципов», — сказал он.

По его словам, решения будут приняты в «ближайшие дни или недели». Кроме того, по информации двух других источников, тупиковая ситуация вокруг вступления Украины может быть преодолена в ближайшие месяцы, учитывая давление на Будапешт со стороны президента США Дональда Трампа.

Ранее министр обороны Польши Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Евросоюз без признания жертв и выяснения обстоятельств Волынской резни. Он отметил, что уже выражал очень четкий и твердый протест по этому вопросу.