Польша пообещала блокировать вступление Украины в ЕС до решения одного вопроса

Косиняк-Камыш: Украина не вступит в ЕС без признания Волынской резни

Украина не вступит в Европейский союз (ЕС) без признания жертв и выяснения обстоятельств Волынской резни. Об этом заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш, передает Gazeta Prawna.

«Я говорил, что если Украина не признает Волынский геноцид, если не проведет эксгумацию и не увековечит память [жертв трагедии], то у нее нет шансов на вступление в Европейский союз», — сказал он.

Косиняк-Камыш добавил, что выражал «очень четкий и твердый протест», когда предпринимались попытки очернить «доброе имя Польши» или прославить лидера «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) Степана Бандеру на Украине.

Ранее избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к нерешенным вопросам совместной истории.