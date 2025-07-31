Новый президент Польши выдвинул требование Зеленскому

Леськевич: Навроцкий потребовал от Зеленского изменить подход к вопросам истории

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским потребовал изменить подход Киева к нерешенным вопросам совместной истории. Об этом заявил будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в социальной сети X.

«Историческая политика стала ключевой темой обсуждения. Кароль Навроцкий подчеркнул, что он — голос народа, который требует изменений в подходе Украины к важным и ранее нерешенным историческим вопросам. Это должно измениться», — написал он.

При этом Навроцкий подтвердил готовность продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией. «Избранный президент подтвердил свою неизменную поддержку Украины», — добавил Леськевич.

Ранее Навроцкий потребовал от Киева согласия на поиск и эксгумацию жертв Волынской резни. «Я последовательно требую системного решения властями Украины вопроса о согласии на поиск и эксгумацию жертв Волынского геноцида. Примирение может быть основано только на правде», — заявил он.

