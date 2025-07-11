Избранный президент Польши обратился к Украине с требованием

Навроцкий: Польша требует от Киева согласия на эксгумацию жертв Волынской резни

Варшава требует от Киева согласия на поиск и эксгумацию жертв Волынской резни. Об этом написал избранный президент Польши Кароль Навроцкий в социальной сети Х.

«Я последовательно требую системного решения властями Украины вопроса о согласии на поиск и эксгумацию жертв Волынского геноцида. Примирение может быть основано только на правде», — говорится в публикации.

Навроцкий подчеркнул, что жертвы заслуживают достойного захоронения, а их семьи имеют право прийти и помолиться на могилах своих родных.

Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда рассказал о разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого последний признался, что не знал о Волынской резне до беседы с Дудой. Зеленский сказал ему, что в школе никто об этом не рассказывал.