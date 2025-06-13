Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 13 июня 2025Мир

Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

Орбан заявил о невозможности Украины говорить с Венгрией высокомерно
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности. Его слова передает издание РИА Новости.

Как отметил Орбан, Венгрия на протяжении последних лет оказывает Киеву помощь. Так, страна принимает покинувших Украину людей, предоставляет им работу и образование. При этом Будапешт никогда не требовал благодарности в ответ, подчеркнул политик.

Зеленский, продолжил Орбан, не должен говорить о неуважении после всей оказанной Венгрией помощи. Будапешт никогда «не встанет на колени» перед Киевом, как это сделали западноевропейские страны. В заключение государственный деятель заявил о невозможности украинцев говорить с венграми высокомерно.

Ранее Виктор Орбан указал на невозможность вступления Украины в Евросоюз. Дело в том, что, по его словам, у Киева сейчас нет денег, поэтому страну придется финансировать остальным членам объединения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США передали Израилю самое смертоносное оружие в мире

    В России испытали лазерное оружие против беспилотников

    Три европейские страны обсудили ситуацию вокруг Ирана

    Стало известно о попытках Израиля убедить США присоединиться к ударам по Ирану

    Иран ввел ограничения на интернет на фоне ударов Израиля

    Трамп назвал атаку Израиля на Иран превосходной и пообещал продолжение

    Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

    Трое россиян помогали аферистам выводить похищенные деньги и попались

    CAS разрешил «Вест Хэму» временно не платить ЦСКА за Влашича

    Захарова оценила высказывание экс-посла о русскоязычных молдаванах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости