Орбан упрекнул Зеленского в неблагодарности

Орбан заявил о невозможности Украины говорить с Венгрией высокомерно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в неблагодарности. Его слова передает издание РИА Новости.

Как отметил Орбан, Венгрия на протяжении последних лет оказывает Киеву помощь. Так, страна принимает покинувших Украину людей, предоставляет им работу и образование. При этом Будапешт никогда не требовал благодарности в ответ, подчеркнул политик.

Зеленский, продолжил Орбан, не должен говорить о неуважении после всей оказанной Венгрией помощи. Будапешт никогда «не встанет на колени» перед Киевом, как это сделали западноевропейские страны. В заключение государственный деятель заявил о невозможности украинцев говорить с венграми высокомерно.

Ранее Виктор Орбан указал на невозможность вступления Украины в Евросоюз. Дело в том, что, по его словам, у Киева сейчас нет денег, поэтому страну придется финансировать остальным членам объединения.