Премьер Венгрии Орбан: Украина не сможет вступить в ЕС и НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытом совещании со своими сторонниками объяснил невозможность вступления Украины в Европейский союз и НАТО. Его слова приводит ТАСС.

Политик напомнил, что у Киева больше нет денег. В связи с этим в случае вступления Украины в Евросоюз объединению придется финансировать украинские пенсии и зарплаты украинских бюджетников, а также армию страны.

«Это означало бы конец Европейского союза в том виде, в каком мы его знаем до сих пор», — заявил Орбан.

В НАТО Украина не может вступить из-за риска постоянной угрозы войны между Североатлантическим альянсом и Россией, добавил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что правительство Грузии является зверем, которого боится Евросоюз. Политик отметил, что именно Грузия первой приняла решение сопротивляться, и добавил, что Венгрии близко такое чувство.