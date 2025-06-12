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13:47, 12 июня 2025Мир

Орбан назвал пугающего Евросоюз «зверя»

Орбан: Правительство Грузии является зверем, которого боится Евросоюз
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии является зверем, которого боится Евросоюз (ЕС). Об этом со ссылкой на совместную пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе после заседания межправительственной комиссии в Будапеште, которое произошло накануне, сообщает NewsGeorgia.

Орбан убежден, что все завидуют Грузии на фоне семипроцентного экономического роста наряду со снижением дефицита бюджета и государственного долга. Он также назвал зарубежного партнера зверем, который пугает Евросоюз.

«Еще в 2022 году, когда глобальные либералы пытались расшатать ситуацию — и у нас, и у вас — чтобы помешать нашим странам сохранить нынешние правительства… Представьте, что было бы тогда. Но даже сегодня нам по-прежнему приходится сражаться. Потому что для них грузинское правительство — это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу», — отметил премьер-министр Венгрии. Политик подчеркнул, что именно Грузия первой приняла решение сопротивляться, и добавил, что Венгрии близко такое чувство.

Ранее Орбан порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому поблагодарить Венгрию за гуманитарную помощь Киеву и прием беженцев. Он напомнил, что страна приняла десятки тысяч украинских граждан, создала условия для обучения детей, а также брала на лечение солдат ВСУ.

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