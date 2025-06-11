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22:50, 11 июня 2025Мир

Орбан дал совет Зеленскому

Орбан посоветовал Зеленскому поблагодарить Венгрию за помощь
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует поблагодарить Венгрию за гуманитарную помощь Киеву и прием беженцев. Такой совет дал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит ТАСС.

«Венгрия подверглась откровенным и грубым угрозам со стороны украинцев (...) Мы рекомендуем украинскому президенту поблагодарить венгров вместо того, чтобы угрожать и шантажировать их», — сказал Орбан.

Премьер-министр напомнил, что Венгрия приняла десятки тысяч украинских беженцев, создала условия для обучения детей, а также брала на лечение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online заявил, что Орбан использует конфликт на Украине в своих интересах, в частности, для победы на выборах. По его словам, венгерский лидер допускает ошибку, а его действия приведут к радикализации общества в стране и антиукраинским настроениям.

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