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Десятки человек оказались под завалами после крушения жилого дома в США

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Десятки человек оказались под завалами после крушения части 12-этажного жилого дома недалеко от города Майами-Бич во Флориде (США). Об этом пишет NBC News.

О крушении многоэтажки в Серфсайде (Surfside) стало известно утром 24 июня. По данным местных властей, спасателям удалось найти тело только одного человека. Кадры с места событий публикует журналист Анди Слейтер в своем Twitter.

Властям неизвестно, сколько человек находится под завалами. Пока спасателям удалось вызволить около 40 человек. На месте происшествия работают более 80 бригад.

Ранее сообщалось, что целиком обрушилась только одна из секций здания. В полиции Майами-Бич заявили, что рухнул дом по адресу Коллинс-авеню, 8777. Этот адрес присвоен зданию, где расположено более 100 квартир, отмечает Miami Herald.

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