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Байден и Путин поговорили по телефону

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. О том, что президенты поговорили, сообщает сайт Белого дома.

Разговор касался тем, затронутых ранее на двустороннем саммите. Речь шла о гуманитарной помощи Сирии от ООН и международных кибератаках со стороны преступников, якобы находящихся на территории России. Байден призвал российского коллегу действовать решительнее в борьбе с хакерскими группами и подчеркнул, что США готовы принять все необходимые меры для защиты своего народа и критической инфраструктуры в этом вопросе.

О российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности президенты договорились на первой двусторонней встрече. Она прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Байден тогда предложил Путину помочь разобраться с хакерами внутри страны. Он также передал российскому президенту список запретных для кибератак секторов. Президент США добавил, что в ходе переговоров Вашингтон не грозил Москве военным ответом на кибератаки.

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