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Байден не разделил мнение о «вялых контактах» с Россией

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Michael Reynolds/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден не разделяет мнение о «вялых контактах» с Россией после саммита с президентом Владимиром Путиным в Женеве, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит РИА Новости.

Она ответила на вопрос журналиста в ходе брифинга, не испытывает ли американская администрация разочарования от «кажущихся вялыми» темпов развития взаимоотношений с Москвой.

«Не думаю, что он охарактеризовал бы это подобным образом. Встреча с российским президентом состоялась всего пару недель назад», — отметила Псаки. Она добавила, что между Россией и США уже начались консультации в сфере кибербезопасности, а на следующей неделе планируется обсуждение противодействия хакерским атакам с использованием вирусов-вымогателей.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о неизбежности усиления давления американских властей на Россию с помощью санкций. «США не могут просто отказаться от санкционной политики, даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность», — отметил он. По мнению дипломата, Вашингтон продолжит искать поводы для расширения ограничений против Москвы.

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