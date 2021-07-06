Байден пересмотрит санкционную политику США

Администрация президента США Джо Байдена модернизирует систему использования экономических санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американских государственных органах.

Отмечается, что власти страны намерены отойти от «масштабных кампаний по оказанию давления» на другие страны, чтобы избежать серьезного экономического ущерба для Вашингтона. «Мы сосредоточены на том, чтобы перейти от односторонних действий, которые определяли политику США на протяжении последних четырех лет, к реальной работе с нашими партнерами», —рассказал источник.

В Вашингтоне хотят сделать санкции частью целого ряда дипломатических мер, среди которых будут и другие формы убеждения для достижения политических целей. По информации издания, администрация Байдена пересмотрит санкционную политику страны к концу лета.

Предшественник Байдена на президентском посту Дональд Трамп использовал экономические ограничения для давления на Иран, Венесуэлу и Северную Корею. По мнению источника The Wall Street Journal, подобная политика позволила достичь краткосрочных результатов, но не привела к фундаментальным изменениям на геополитической арене.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о неизбежности усиления давления американских властей на Россию с помощью санкций. «США не могут просто отказаться от санкционной политики, даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность», — отметил он. По мнению дипломата, Вашингтон продолжит искать поводы для расширения ограничений против Москвы.