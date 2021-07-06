В МИД заявили о неизбежности давления США на Россию

Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о дальнейшем развитии отношений Москвы и Вашингтона. Его слова передает ТАСС.

Дипломат заявил о неизбежности усиления давления американских властей на Россию с помощью санкций. «США не могут просто отказаться от санкционной политики, даже сознавая ее бесперспективность, бесполезность, безрезультатность», — отметил он. По мнению Рябкова, Вашингтон продолжит искать поводы для расширения ограничений против Москвы.

При этом Рябков рассказал о благоприятной обстановке для нормализации отношений двух стран после встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. «Этот шанс не просто есть, он, наверное, больше, чем многим думалось до саммита, и тем непростительнее будет, если мы его сейчас упустим», — указал он.

По словам дипломата, многие факторы затрудняют эффективное развитие диалога между Россией и США. Среди них Рябков назвал большую запущенность множества вопросов и негативный фон в отношении Москвы в американских политических структурах и СМИ.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил, что Москва будет жестко отвечать на недружественные действия Вашингтона. По его словам, попытки США вести с Россией диалог с позиции силы «изначально обречены на провал».