Мир
 
Последние новости
Эстония раскрыла обстоятельства задержания консула в Петербурге
На Украине раскрыли планы «отвоевать» Донбасс
Пентагон оценил действия России во время учений НАТО в Черном море
Российский боец UFC сравнил Калифорнию и Дагестан
В России увеличится МРОТ
В Москве машина сбила насмерть дочь бывшего министра энергетики Татарстана 
Педиатр объяснил необходимость прививать подростков от коронавируса
Глава ВОЗ заявил об очень опасной стадии пандемии коронавируса
Первые российские подростки получили прививку от коронавируса
Байден не разделил мнение о «вялых контактах» с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Белый дом заявил об ответственности России за хакерские атаки с ее территории

Перейти в «Мою Ленту»
Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Sarah Silbiger/ Globallookpress.com

США считают Россию ответственной за хакерские атаки, совершенные с ее территории, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, даже если российские власти не вовлечены в деятельность преступных субъектов, они все равно несут ответственность за их действия. Официальный представитель подчеркнула, что США не настаивают на том, что Москва причастна к кибератакам, однако добавила, что Вашингтон будет отвечать на подобные шаги.

«Если российское правительство не может или не будет предпринимать шаги против преступных элементов на своей территории, мы будем предпринимать действия или оставляем за собой право на действия со своей стороны», — заключила Псаки.

Ранее президент США Джо Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США. Он подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет. Американский лидер пригрозил выступить с ответными мерами в сторону России, если выяснится, что именно она совершила кибератаку.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия и США обсудят вирусные атаки
Байден использовал заметки при ответе на вопрос о русских хакерах
В США снова обвинили «связанных с Россией хакеров» в кибератаках