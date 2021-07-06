Белый дом заявил об ответственности России за хакерские атаки с ее территории

США считают Россию ответственной за хакерские атаки, совершенные с ее территории, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, даже если российские власти не вовлечены в деятельность преступных субъектов, они все равно несут ответственность за их действия. Официальный представитель подчеркнула, что США не настаивают на том, что Москва причастна к кибератакам, однако добавила, что Вашингтон будет отвечать на подобные шаги.

«Если российское правительство не может или не будет предпринимать шаги против преступных элементов на своей территории, мы будем предпринимать действия или оставляем за собой право на действия со своей стороны», — заключила Псаки.

Ранее президент США Джо Байден усомнился в причастности России к недавней хакерской атаке при помощи вируса-вымогателя в США. Он подчеркнул, что первоначально США не подозревали Россию в хакерской атаке, но полной уверенности в этом нет. Американский лидер пригрозил выступить с ответными мерами в сторону России, если выяснится, что именно она совершила кибератаку.

