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Россия и США обсудят вирусные атаки

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Фото: Unsplash

Россия и США обсудят вирусные атаки на совместной встрече. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Страны проведут консультации на следующей неделе.

На повестке могут в том числе стоять недавние кибератаки на международную компанию-производителя программного обеспечения Kaseya. Отмечается, что от действий хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Предположительно, данные организаций оказались временно заблокированы. Вымогатели потребовали выкуп в размере 45 тысяч долларов.

После подобных происшествий часто звучат обвинения в адрес России, которые она отрицает. Хотя в причастности Москвы сомневаются и в Белом доме, 1 июля американские Агентство национальной безопасности, Федеральное бюро расследований и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры совместно с Национальным центром кибербезопасности Великобритании обвинили Главное разведуправление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру.

Россия напоминала, что борьба с киберпреступностью является ее приоритетом и составной частью ее государственной политики по противодействию всем формам криминала.

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