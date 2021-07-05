Кремль ответил на вопрос о сотрудничестве с США после атак хакеров на Kaseya

Власти США не направляли запросов российской стороне в связи с атаками хакеров на компанию-производителя программного обеспечения Kaseya. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о сотрудничестве с Вашингтоном в этой сфере, сообщает ТАСС в понедельник, 5 июля.

«Нет, я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены. Нет, не поступали», — сказал он.

Речь идет о кибератаках на международную компанию, производителя программного обеспечения Kaseya. Отмечается, что от действий хакерской группировки пострадали около 200 фирм.

Ранее посольство России в США отвергло причастность России к хакерским атакам, упомянутым в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ). Имеется в виду якобы причастность российских госструктур к атакам на «правительственные и частные объекты в США и за их пределами».

Лидеры двух стран договорились о взаимодействии в киберпространстве в ходе встречи в Женеве на вилле Ла Гранж, которая прошла 16 июня.