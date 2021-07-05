Россия
 
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о перспективе ввода российских войск в Афганистан
Части российских регионов предрекли сочинские ливни
В Тбилиси противники гей-парада ворвались в офис организаторов акции
Москвич убил сожительницу ударом ноги в живот и лег спать 
Совет раввинов Европы увидел двойственность в политике Латвии по холокосту
В Кремле оценили закон о приостановке поставок шампанского в Россию
Названы дата и место похорон Владимира Меньшова
Мясников назвал бредом слова об опасности вакцинации для курильщиков
Россияне с ребенком погибли в море в Анапе
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль ответил на вопрос о сотрудничестве с США после атак хакеров на Kaseya

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Власти США не направляли запросов российской стороне в связи с атаками хакеров на компанию-производителя программного обеспечения Kaseya. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о сотрудничестве с Вашингтоном в этой сфере, сообщает ТАСС в понедельник, 5 июля.

«Нет, я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены. Нет, не поступали», — сказал он.

Речь идет о кибератаках на международную компанию, производителя программного обеспечения Kaseya. Отмечается, что от действий хакерской группировки пострадали около 200 фирм.

Ранее посольство России в США отвергло причастность России к хакерским атакам, упомянутым в докладе американского агентства национальной безопасности (АНБ). Имеется в виду якобы причастность российских госструктур к атакам на «правительственные и частные объекты в США и за их пределами».

Лидеры двух стран договорились о взаимодействии в киберпространстве в ходе встречи в Женеве на вилле Ла Гранж, которая прошла 16 июня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вопрос о российских хакерах застал Байдена врасплох
Байден усомнился в причастности России к хакерской атаке в США
В Белом доме рассказали о брошенных Байденом вызовах Путину