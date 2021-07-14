Госдеп США пообещал наказать хакеров на территории России

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наказать хакеров на территории России, если Москва сама этого не сделает. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Блинкена, в ходе взаимодействия с Россией США дали ясный сигнал, что страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие соответствующих мер.

Американский дипломат также рассказал, что Вашингтон собирает союзников для более эффективного пресечения злонамеренной деятельности в киберпространстве. «Это имело место после взлома компании SolarWinds», — отметил глава Госдепа. 22 страны поддержали версию США о якобы причастности Москвы к данной атаке, добавил Блинкен.

Ранее вице-президент по безопасности пользователей Microsoft Том Берт рассказал о новых хакерских атаках на ряд научно-исследовательских, консалтинговых и некоммерческих организаций, а также государственных агентств США. По его словам, за атакой может стоять «группировка Nobelium из России», связанная с атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году.

В начале 2020 года были взломаны системы Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации, данные с серверов были похищены. Взлом также коснулся министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и Госдепартамента. Госучреждения пользовались услугами фирмы SolarWinds.