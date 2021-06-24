В Пентагоне раскрыли признаки «хакеров из России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя помощника главы минобороны США по политике в киберсфере Мике Оянг.

По мнению Оянг, хакеры, действующие в России, выдают себя кодом во вредоносном программном обеспечении, который ограничивает заражение компьютеров с русским языком. «Иногда доказательства в коде вымогателей: банды, орудующие из России, разрабатывают вредоносное ПО, чтобы избежать заражения компьютеров, на которых русский установлен языком по умолчанию», — объяснила представитель Пентагона.

По ее словам, противники США «создают атмосферу для преступников-вымогателей», защищая их от уголовного преследования, пока они избегают атак на правительства стран, из которых орудуют.

Она также заявила, что некоторые правительства позволяют «нанятым хакерам подрабатывать киберпреступлениями ради личной выгоды», что не соответствует поведению ответственных государств в киберсфере.

Ранее в Microsoft сообщили о новых хакерских атаках на госагентства США. По словам вице-президента по безопасности пользователей Тома Берта, за атакой может стоять «группировка Nobelium из России», связанная с атаками на клиентов SolarWinds в 2020 году. «Данная волна нападений была нацелена на три тысячи учетных записей электронной почты в более чем 150 странах», — пояснил Берт.