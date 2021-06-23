Путин заявил о нарастании турбулентности в мире

Турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, продолжается эрозия международного права, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля в среду, 23 июня.

«Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счет безопасности других», — посетовал глава государства.

По его словам, от решения важнейших вопросов современной военно-политической повестки и от результативного поиска эффективных ответов на общие вызовы зависит укрепление безопасности на планете.

Путин подчеркнул, что необходимо минимизировать риски «расползания оружия массового уничтожения». Обеспокоенность также вызывают, по его словам, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса, киберпреступников и террористов.

Российский лидер добавил, что поиск эффективных решений — это коллективная работа стран, которая должна проходить под эгидой ООН.

Владимир Путин также констатировал наращивание НАТО военного потенциала у российских границ. Он отметил, что действия Североатлантического альянса вызывают обеспокоенность.