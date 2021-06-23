Путин прокомментировал наращивание войск НАТО у российских границ

НАТО, наращивая военный потенциал у российских границ, отказывается от диалога, заявил президент России Владимир Путин. Он также понадеялся, что здравый смысл в действиях Североатлантического альянса возобладает, передает ТАСС.

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов», — сказал Путин в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

Ранее 23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО на Украине. В них задействуют 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп.

Конференция по международной безопасности проходит в Москве 22-24 июня. В ней принимают участие представители оборонных ведомств, международных организаций и неправительственные эксперты.