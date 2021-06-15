Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила НАТО в обмане международного сообщества из-за расширения альянса на Восток. Дипломат высказалась в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала вопрос журналиста NBC российскому президенту Владимиру Путину об обещаниях НАТО относительно Востока. Она отметила, что лидеры стран-членов НАТО неоднократно заявляли, что не планируют усиливать влияние на восточных территориях. Представитель МИД напомнила о соответствующих заявлениях в 1990-х от бывшего главы МИД Германии Ганса-Дитриха Геншера, экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера и других представителей организации.

Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс нарушил соглашение об уважении интересов безопасности СССР и нерасширении в восточном направлении. «Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали джентльменские соглашения, джентльмены?», — усомнилась она.

Представитель МИД также рассказала о приближении военных сил НАТО к границе с Россией, создании центров вооружения в Европе и увеличении финансирования военной отрасли странами-участницами организации. По ее словам, такие действия альянса усугубляют «и без того сложную обстановку на континенте».

С 28 июня по 10 июня планируют провести учения НАТО Sea Breeze-2021. Там хотят задействовать порядка четырех тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, а также 30 единиц авиационной техники и больше сотни автомобилей и бронетехники. В Минобороны России отмечали, что Москва будет внимательно следить за проведением учений.