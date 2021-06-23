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Генштаб ВС России заявил о праве применять ядерное оружие

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на военную агрессию, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) страны Валерий Герасимов в ходе Московской конференции по международной безопасности. Его цитирует ТАСС в среду, 23 июня.

В то же время он отметил, что Россия и США заинтересованы в пролонгации СНВ-3 и в предсказуемости развития ядерных сил друг друга.

Ранее в среду министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу охарактеризовал ситуацию в Европе как взрывоопасную. По его словам, она требует принятия решений по ее деэскалации.

Президент Владимир Путин, обращаясь к участникам конференции, констатировал наращивание НАТО военного потенциала у российских границ. Он отметил, что действия Североатлантического альянса вызывают обеспокоенность.

23 июня были анонсированы самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО на Украине. В них задействуют 5 тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп.

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