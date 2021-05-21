Мошенники воспользовались именем Илона Маска для кражи 10 миллионов долларов

Криптомошенники воспользовались именем основателя Tesla и SpaceX Илона Маска для кражи почти 10 миллионов долларов. Отмечается, что появление американского предпринимателя в шоу Saturday Night Live (SNL) в качестве ведущего спровоцировало их на запуск преступной схемы, пишет Daily Mail.

По информации издания, преступники взломали проверенные учетные записи знаменитостей в Twitter. Среди них были аккаунты хоккеиста Троя Стечера, певицы Майли Сайрус, бразильского политика Луиса Фернандо Пезао и Маска — через их аккаунты пользователям обещали деньги в обмен на первоначальное вложение в криптовалюту. Мошенники предлагали перейти на сторонние веб-сайты и отправить часть суммы на специальные адреса. Юзерам сообщали, что там деньги пройдут проверку, а затем будут возвращены, однако этого в итоге не происходило.

По словам инженера-исследователя по разоблачению киберпреступности из компании Tenable Саранга Нарама (Sarang Naram), значительная часть из 10 миллионов долларов была похищена 7–8 мая через фальшивые аккаунты SNL на YouTube. Во время трансляции Saturday Night Live пользователи, вводившие в поиск на видеохостинге запрос «Илон Маск на SNL», попадали на стримы, запущенные киберпреступниками.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли из-за кибермошенников почти десять миллиардов рублей за год. Потери от действий кибермошенников в 2020 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом говорилось в материалах Банка России.