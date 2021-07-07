США заподозрили связанных с Россией хакеров еще в одной атаке

Хакеры, которые предположительно связаны с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, хакеры причастны к группировке, известной как APT29, или Cozy Bear. При этом неизвестно, к каким именно данным хакеры получили доступ и удалось ли им украсть какие-либо сведения.

В тоже время в Национальном комитете Республиканской партии опровергли информацию о том, что системы были взломаны. Источник агентства предполагает, что хакеры совершили атаку через IT-провайдера комитета, компанию Synnex.

Представитель посольства России в Вашингтоне пока не ответил на запрос прокомментировать ситуацию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США считают Россию ответственной за хакерские атаки, совершенные с ее территории. По ее словам, даже если российские власти не вовлечены в деятельность преступных субъектов, они все равно несут ответственность за их действия. Официальный представитель подчеркнула, что США не настаивают на том, что Москва причастна к кибератакам, однако добавила, что Вашингтон будет отвечать на подобные шаги.

3 июля США обвинили «связанных с Россией хакеров» в кибератаках на международную компанию — производителя программного обеспечения Kaseya. Всего от хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Кибератака затронула по меньшей мере шесть компаний, предоставляющих Huntress Labs в дистанционном формате интернет-услуги.