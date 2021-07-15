Песков ответил на вопрос об исчезновении «связанных с Россией хакеров»

Кремль по-прежнему не обладает данными по вопросу, связано ли исчезновение из даркнета группы хакеров REvil ("Ревил") с контактами РФ и США по кибербезопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 15 июля.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что сайты в даркнете, предположительно принадлежащие хакерам из группировки REvil, которых считают связанными с Россией, отключены. Журналисты пишут, что при попытке посетить хакерский сайт появляется оповещение о том, что страница не найдена. Члены REvil якобы стоят за кибератаками на подразделения мясоперерабатывающей компании JBS (Джей-би-эс) и производителя программного обеспечения Kaseya, говорится в статье.

По данным The New York Times, исчез блог группировки, в котором говорилось о жертвах атак и доходах от интернет-вымогательства, а также сайты, через которые REvil вела переговоры с атакованными компаниями и получала платежи.

О российско-американских консультациях по вопросам кибербезопасности президенты России и США договорились на первой двусторонней встрече в Женеве 16 июня. Джо Байден тогда предложил российскому коллеге помочь разобраться с хакерами внутри страны.

REvil, также известная как Sodinokibi, — группировка, которая совершает кибератаки на различные компании с помощью программ, шифрующих их данные, а потом требует выкуп за возврат доступа к ним.