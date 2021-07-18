Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать ролик Пушкова

Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с ролика на канале Алексея Пушкова

Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять блокировку с ролика на канале члена Совета Федерации РФ Алексея Пушкова, направив соответствующее письмо в Google. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Роскомнадзор требует «в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала сенатора». В письме надзорный орган отметил, что «подобные действия администрации Google LLC нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и являются актом цензуры, а также вступают в противоречие с действующими положениями Конституции и законов РФ».

Ранее Пушков сообщил, что YouTube заблокировал выпуск его программы «Постскриптум» от 5 июля, в которой он рассказывал о «навязывании детям трансгендерной культуры». Он счел это цензурой и заявил, что переходит на платформу Rutube.

