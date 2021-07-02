Собчак подаст в суд на Роскомнадзор из-за видео с Макаревичем

Телеведущая и блогерша Ксения Собчак заявила, что подаст в суд в суд на Роскомнадзор из-за ограничения доступа к ее интервью с музыкантом Андреем Макаревичем. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Собчак отметила, что в ролике на YouTube, который был удален по решению Роскомнадзора из-за пропаганды наркотиков, не содержалось пропаганды запрещенных веществ.

Ранее Собчак пожаловалась в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» на то, что YouTube удалил ее интервью с Макаревичем из-за упоминания наркотиков. Она показала письмо, в котором говорится, что интервью от 2019 года с Макаревичем заблокировали в России. «Ну вот, "эффект Дудя" и до меня докатился! (...) В заголовке — ЛСД, в самом выпуске — разговор», — отметила ведущая. При этом она добавила со ссылкой на своих знакомых, что в последнее время Роскомнадзор начал «активно мочить и блочить видосы».