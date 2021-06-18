Суд вернул дело Дудя о пропаганде наркотиков в полицию

Суд вернул дело об административном правонарушении против видеоблогера и журналиста Юрия Дудя в полицию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Зюзинского районного суда Москвы.

Причины возвращения материалов в суде не назвали.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ.

Официальные психо-лингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и Моргенштерном. В Лиге безопасного интернета уверяли, что в ходе расследования на сотрудников оказывалось давление.

23 апреля полицейские передали материалы расследования административного дела по статье 6.13 части 1 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ в суд.