В интервью Юрия Дудя нашли пропаганду наркотиков

В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела по пропаганде наркотиков в интервью видеоблогера и журналиста Юрия Дудя. Об этом в четверг, 10 июня, «Ленте.ру» сообщили в Лиге безопасного интернета.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. 23 апреля полицейские передали в суд материалы расследования административного дела по статье 6.13 ч.1 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ.

Ряд официальных психо-лингвистических экспертиз подтвердил факты пропаганды наркотических веществ в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и Моргенштерном. В Лиге безопасного интернета отметили, что в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.

24 мая сообщалось, что полиция обнаружила в двух клипах российского рэпера Моргенштерна пропаганду наркотиков.