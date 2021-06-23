Поперечный объяснил обвинения о наркотиках против Дудя

Комик Данила Поперечный рассказал, что дело против блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков является показательным и направлено на создание негативного образа. Обвинения против журналиста он объяснил в эфире YouTube-подкаста блогера Эльдара Джарахова.

«Дудя **** [обвиняют] за то, что он пропагандирует наркотики. В каждом выпуске пишет: "Наркотики — зло". Он — интервьюер. Он у гостя спрашивает: "Ты употреблял, что ты делал?" Он это исследует как журналист. Почему в суд [подают на] Дудя, который пишет, что это зло и что никогда не употребляйте?», — возмутился Поперечный.

По словам комика, причина появления дела кроется в популярности блогера в стране. «Дудь — популярный в России чувак, opinion-maker, и его надо как-то пригасить. На каждого надо иметь какую-то управу», — считает комик.

Он заметил, что дело о наркотиках, вероятно, будет в дальнейшем использоваться для негативного описания Дудя при выходе новых документальных фильмов и интервью. «Будет типа "Юрий Дудь — уголовник, который был осужден за пропаганду наркотиков, тот еще товарищ". Это просто клеймо, чтобы проще было в СМИ оперировать. Это отстойно и очень опасно, но не удивляет уже», — заключил Поперечный.

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. В результате было возбуждено дело. 23 апреля полицейские передали материалы расследования административного дела по статье 6.13 части 1 «Пропаганда наркотических средств» КоАП России в суд.

В июне стало известно, что суд вернул дело об административном правонарушении против Дудя в полицию. Причину такого решения в пресс-службе Зюзинского районного суда Москвы не назвали.