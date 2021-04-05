МВД попросили проверить Дудя на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить одно из интервью блогера Юрия Дудя на пропаганду наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Неоднозначный ролик блогера обнаружили волонтеры организации. При этом не уточняется, о каком интервью идет речь.

«Крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют. Ведь большая доля их подписчиков и зрителей — это дети и подростки», — пояснила директор организации, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

По ее словам, распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо. Такие сведения могут повлечь деструктивное воздействие на здоровье, духовное, физическое и психическое развитие несовершеннолетних.

Мизулина напомнила, что запрет пропаганды наркотических средств и психотропных веществ через интернет установлен Федеральным законом («О наркотических средствах и психотропных веществах»), а также статей 6.13 КоАП РФ.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру для проведения проверки в отношении рэпера Моргенштерна, которого также заподозрили в пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних.