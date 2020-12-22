Эксперты предсказали двукратный рост количества фейков в интернете в 2021 году

Национальный центр помощи детям и Лига безопасного интернета выявили более 33 тысяч фейков в сети с марта 2020 года. В новом году эксперты предсказывают двукратный рост фейков в интернете. Об этом РИА Новости сообщила член Общественной палаты России, директор центра Екатерина Мизулина.

Мизулина спрогнозировала в 2021 году двукратный рост количества недостоверных сообщений. «За 9 месяцев работы по мониторингу фейковой информации волонтерами Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета обнаружено 33 тысячи недостоверных сообщений, распространенных под видом достоверных. Из них 17 607 фейковых сообщений о коронавирусе, 8407 — об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России, 3922 — о вакцине от коронавируса, 1781 — о едином дне голосования, 1312 — о введении локдауна в России на новогодние праздники», — сказала она.

Согласно данным мониторинга, подобные сообщения чаще всего распространялись в WhatsApp, YouTube, Viber, TikTok, Telegram, Instagram и «Одноклассниках». «По данным опроса, проведенного Лигой безопасного интернета, в декабре 2020 года более 82 процентов граждан сталкивались с недостоверными публикациями. При этом 71 процент заявили о том, что поверили полученной недостоверной информации в соцсетях и на видеохостингах, 88 процентов говорят о том, что не стали сомневаться в информации, которую им переслали близкие и знакомые в мессенджерах», — сообщила директор центра.

Отмечается, что эксперты Лиги безопасного интернета полагают, что в результате комплексного реформирования законодательства существенно снизилось число фейков, которые распространяют отдельные физические лица, а также СМИ. Так, сообщается, что в результате принятия закона количество таких фейков снизилось примерно на 40 процентов. При этом подчеркивается, что выросло число недостоверных сообщений, которые распространяются под видом достоверных профессиональными провокаторами и лицами, подпадающими под определение иностранных агентов. Общественница подчеркнула, что важным шагом для противодействия подобным фейкам должно стать совершенствование законодательства об иноагентах.

«Эксперты считают, что в этом году профессиональными группами велась подготовка и проработка механизма распространения фейков в России. Была создана сеть аккаунтов, отработана методика вбросов и распространения публикаций одномоментно во всех регионах России. Так, весной фейки о ковиде в основном распространялись в 15-16 регионах, где планировались губернаторские выборы. После окончания единого дня голосования в этих же регионах продолжили распространяться фейки. Это говорит о том, что провокаторам удалось создать устойчивую сеть аккаунтов и пабликов, которые будут для подобных целей использоваться и в дальнейшем», — заявила Мизулина.

Лига безопасного интернета — российская организация, созданная для противодействия распространению опасного контента в Сети.