МВД возбудило дело о пропаганде наркотиков в интервью Дудя

Сотрудники МВД проверили ролик блогера и журналиста Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков. По итогам проверки ведомство возбудило административное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

По данным Telegram-канала издания Baza, речь идет об интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, прославившимся в интернете под псевдонимом Ивангай (EeOneGuy). Во время беседы молодой человек неоднократно упоминал о том, что пробовал различные виды наркотиков и психотропных веществ, а некоторые продолжает употреблять регулярно. Представители МВД не уточнили, кто стал подозреваемым по делу о пропаганде запрещенных препаратов — Дудь или Рудской.

Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы после того, как на ролик Дудя пожаловались волонтеры организации. Тогда Мизулина отмечала, что блогеры-миллионники «должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют», потому что основная часть их аудитории — дети и подростки.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием о проверке в отношении рэпера Моргенштерна, которого также заподозрили в пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних.