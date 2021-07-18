В Роскомнадзоре заявили об игнорировании YouTube требований об удалении фейков

В Роскомнадзоре заявили о 5 тысячах не удаленных на YouTube запрещенных материалах

В Роскомнадзоре заявили, что видеохостинг YouTube игнорирует требования и не удаляет видео, запрещенные по российским законам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Федеральная служба направила компании Google LLC, которая владеет YouTube, более 24 тысяч сообщений с требованиями удалить запрещенный контент, опубликованный на видеохостинге. Сейчас порядка пяти тысяч запрещенных материалов до сих пор не удалены.

«Значительная часть из них содержит материалы экстремистских и террористических организаций, запрещенных на территории РФ и в других странах мира, пронаркотический и другой социально опасный контент», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, в Роскомнадзоре подчеркнули, что YouTube игнорирует сообщения ведомства касаемо материалов, содержащих фейковую информацию, в том числе о коронавирусной инфекции. Сейчас на видеохостинге остается девять таких материалов.

Ранее Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube снять блокировку с ролика на канале члена Совета Федерации России Алексея Пушкова, направив соответствующее письмо в Google.

18 июля Пушков сообщил, что YouTube заблокировал выпуск его программы «Постскриптум» от 5 июля, в которой он рассказывал о «навязывании детям трансгендерной культуры». Он счел это цензурой и заявил, что переходит на платформу Rutube.