Дуров нашел неожиданное последствие цензуры в интернете

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал в личном канале пост, в котором описал неожиданное последствие цензуры в интернете. Бизнесмен также рассказал о найденном способе побороть теории заговора.

Дуров начал с того, что человечество раз в несколько десятилетий меняет взгляды на важные социальные и научные проблемы. В современном мире, говорит бизнесмен, скорость смены убеждений растет. Он привел в пример отношение людей к теории о том, что COVID-19 был якобы создан в уханьской лаборатории: поначалу многие люди считали ее несостоятельной, однако в 2021 году они начали воспринимать ее всерьез.

«Такие случаи делают борьбу с фальшивыми новостями и дезинформацией особенно сложной задачей. Они также могут фундаментально подорвать доверие людей к нейтральности социальных сетей и поставить под угрозу все будущие усилия по борьбе с дезинформацией», — заявил основатель Telegram.

Бизнесмен отметил, что его мессенджер никогда не блокировал сообщения, в которых обсуждалась теория возникновения COVID-19. Разработчик считает, что не имеет права мешать людям верить в то, во что они хотят.

«За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда модераторы удаляют связанный с ними контент. Вместо того чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем цензура», — заявил Дуров.

Бизнесмен также призвал правительства разных стран присоединиться к инициативе Telegram по борьбе с коронавирусом. По его словам, министерства здравоохранения могут создать собственный канал в мессенджере, чтобы оперативно оповещать пользователей о ситуации в их странах.